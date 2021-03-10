В 2021-2022 годах сотрудничество с МВФ будет стоять на паузе — Goldman Sachs

Аналитики международного инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что украинским властям сейчас невыгодно сотрудничать с МВФ , поэтому траншей в течение этого года не будет. Такой ключевой вывод содержится в отчете Goldman Sachs об Украине, который они разослали инвесторам и который имеется у издания НВ.

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Пандемический кризис Украина проходит успешно

В Goldman Sachs считают, что в кратко- и среднесрочной перспективе Украина может обойтись без программы МВФ при условии, что будет выдержана последовательность макроэкономической политики.

Эксперты констатируют небольшие потери экономики Украины во время пандемического года. Так, ВВП страны, по оценкам инвестбанкиров, сократился на 4% в 2020 году и ожидается его рост до 5,3% в текущем. Для сравнения: в 2009 году, когда разразился финансовый кризис, ВВП упал на 15,1% и вырос в 2010-м всего на 5,3%.

По мнению экспертов, обеспечили более устойчивую экономику в 2020 году стабильный банковский сектор, надежная монетарная политика Нацбанка и гибкий обменный курс.

Стабильности также способствовали макроэкономические преобразования, которые внедрялись с помощью последовательных программ МВФ с 2014 года. Они помогали снижать уязвимость экономики и создавать буферные резервы.

Профицит текущего счета сохранится весь 2021 год

Аналитики отмечают, что ряд факторов способствовал значительному улучшению показателей внешнего баланса.

Текущий счет вырос с дефицита в 2,7% в 2019 году до профицита в 4,5% ВВП в 2020 году.

Среди этих факторов Goldman Sachs отмечает следующие:

условия торговли: несмотря на то, что цены на энергоносители восстановились во второй половине 2020 года, это было более чем компенсировано широким ростом цен на украинский экспорт — на металлы и продовольственные товары;

обменный курс: режим гибкого обменного курса и валютный курс частично поглотил шок марта 2020 года, когда гривна обесценилась более чем на 8%;

разнообразие торговых позиций: ранее Goldman задокументировал экономический переход, который Украина совершила с 2015 года, сместив свою экономическую зависимость с РоSSии в сторону Европы, а в товарных группах — с металлов на продовольственные товары. Также Украина продемонстрировала адаптируемость своей экспортной базы, при этом доля экспорта в Азию, экономически менее пострадавшую от пандемического кризиса, увеличилась с 33% до 40,5%;

денежные переводы мигрантов в Украину были значительно более устойчивыми, немного увеличившись в 2020 году в долларовом выражении с $11,9 млрд до $12,1 млрд.

Поэтому эксперты Goldman полагают, что внешнее сальдо может оставаться устойчивым и в этом году. Основная причина оптимизма аналитиков заключается в том, что даже после восстановления цен на нефть рост цен на сырьевые товары и металлы может существенно повысить внешний баланс — контрольные цены на пшеницу и другие зерновые почти на 30% выше по сравнению с 2019 годом, подсолнечное масло выросло в цене на 75%, железная руда — на 70%, а цена на сталь — более чем на 20%.

Потребности во внешнем финансировании управляемы

Как отмечают инвестбанкиры, финансовый счет выглядит благоприятным.

График погашения внешнего долга Украины на 2021 год составляет суммарно около $5,5 млрд, что в значительной степени отражает сроки погашения еврооблигаций и гарантий по кредитам США .

В Goldman Sachs считают, что сроки этих погашений, вероятно, будут ключевым якорем, когда может быть пересмотрена текущая программа МВФ . Тем не менее, с учетом профицита текущего счета в сочетании с потоками частного капитала, выплаты в этом году, скорее всего, будут более чем компенсированы притоком платежного баланса даже при отсутствии поддержки со стороны МВФ .

Одним из важных изменений, которое последовало за заметным улучшением настроений на мировых финансовых рынках в конце 2020 года, стало возвращение иностранного капитала на рынок ОВГЗ. Уже в декабре большая эмиссия ОВГЗ была встречена притоком иностранного капитала. В сочетании с профицитом текущего счета, по мнению экспертов из Goldman Sachs, это может означать, что даже при отсутствии официальной поддержки Украины со стороны МВФ , Европейского союза и Всемирного банка общий уровень резервов НБУ может остаться неизменным на уровне около $29 млрд.

Сбалансированность бюджета оказалась лучшей, чем ожидалось. Государственная казна закончила год со значительно более высоким уровнем запасов по сравнению с предыдущими годами. Такие результаты были в значительной степени обусловлены большими, чем ожидалось, налоговыми поступлениями в течение года. Кроме того, предполагаемое сокращение ВВП на 4% оказалось вдвое ниже по сравнению с первоначальным прогнозом МВФ на 8%.

Потребность в программе МВФ менее очевидна

По мнению аналитиков Goldman Sachs, « МВФ был важным политическим якорем и помог Украине осуществить ряд ключевых структурных преобразований. Однако темпы институциональных реформ в Украине были медленными и неутешительными, особенно после того, как реформы натолкнулись на политическое сопротивление».

«На этот раз, с учетом отсутствие политического давления, украинские власти могут сомневаться в преимуществах программы МВФ . Без необходимости поддержки платежного баланса — традиционной цели финансирования МВФ — любая дальнейшая поддержка, скорее всего, снова будет направлена непосредственно на финансирование бюджетного дефицита. Это может быть непривлекательно для правительства, которое могло бы предпочесть иметь больше свободы действий в своих программах расходов, особенно на фоне предвыборного года в 2022 году», — считают в Goldman Sachs.

Cпособность Украины выйти из программы МВФ будет зависеть от того, сможет ли она вывести свои балансы на устойчивую траекторию.