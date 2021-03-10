Глава ГФС Мельник назвал суммы возмещенного бюджету ущерба от налоговых правонарушений за 2020 год

Государственной фискальной службой было арестовано имущества на 3,4 миллиарда грн.

Глава ГФС Мельник назвал суммы возмещенного бюджету ущерба от налоговых правонарушений за 2020 год
Фото: kharkov-terminal.com.ua

По итогам 2020 года Государственная фискальная служба обеспечила возмещение нанесенного ущерба госбюджету от налоговых правонарушений на сумму 1,1 млрд грн. Для обеспечения возможности в судебном порядке взыскать данный ущерб Государственной фискальной службой было арестовано имущества на 3,4 млрд грн.

Об этом сообщил руководитель ГФС Вадим Мельник в интервью "РБК-Украина".

“Наша главная цель – выявление и расследование уголовных правонарушений по фактам неуплаты налогов в бюджет. Результатом этой работы должны быть возмещение убытков и решения судов о привлечении к ответственности. То есть обеспечение одного из главных принципов уголовного процесса – неотвратимости наказания. Чтобы не только те, кто нарушили закон, понимали, что они будут наказаны, но и те, кто пытаются уклоняться, знали: мы есть, функционируем и придем ко всем, кто нарушит налоговое законодательство.

Как пример, по результатам 2020 года в направленных следственными подразделениями ГФС в суд уголовных процессах обеспечено возмещение причиненного преступлениями ущерба в размере 1,1 млрд гривен. Кроме того, для обеспечения возможности в суде взыскать в бюджет причиненный ущерб в таких уголовных производствах, нами арестовано имущества на сумму 3,4 млрд гривен”, — отметил глава ГФС.

Среди приоритетов ГФС, отмечает Мельник, борьба с контрафактным алкоголем.

“За последние два месяца [январь-февраль] выявлено 20 незаконных ликеро-водочных производств. Изъято около 229 тонн незаконно изготовленного спирта, 184 тонны незаконно изготовленных ликеро-водочных изделий.

Ответственность [за изготовление контрафактной продукции] будет уголовной, по статье 204 Уголовного кодекса Украины. Сегодня мы уже начали задерживать людей в связи с подозрением в совершении преступления в отношении незаконного изготовления подакцизной группы товаров. Окончательный приговор будет зависеть от степени тяжести”, — заявил Мельник.

Отметим, ГФС находится в стадии ликвидации, функции данного органа должно взять на себя Бюро экономической безопасности. Вадим Мельник назначен на должность главы ГФС в декабре 2020 года.

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