Укрпочта планирует через несколько лет продать Главпочтамт в Киеве

На все процедуры нужно минимум два года.

Укрпочта планирует продать Главпочтамт на Крещатике, но на это нужно минимум два года.

Об этом говорится на сайте предприятия.

"Сказать точно, когда мы продадим здание на Крещатике, сейчас сложно. Этот процесс может занять от 2 лет, и на то есть свои причины. Свою деятельность мы полностью подчиняем законодательству Украины, и вы понимаете, сколько процедур это за собой влечет. Только с точки зрения формальностей нам нужно: 1) согласовать решение с Наблюдательным советом, акционерами и органом управления, 2) провести независимое оценивание, найдя предварительно аудитора в системе Prozorro, 3) провести открытые торги в системе Prozorro с экспозицией лота не менее полугода. То есть одни только процедуры могут занять более 1,5 лет", - заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский

Зданию, где расположен Главпочтамт, более 60 лет.

Чтобы сделать из него современный бизнес-центр, нужно инвестировать более 100 млн гривен, которых у Укрпочты нет. Зато продажа здания может принести миллиарды гривен, которые компания сможет вложить в новые машины, ремонт отделений и улучшение сервиса.

Напомним, что в августе 2018 года Укрпочта по итогам электронных торгов заключила с ООО "Розетка.Уа" (Киев) соглашение об аренде 1,5 тыс. кв. м площадей на первом этаже в здании Главпочтамта.