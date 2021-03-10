Норвегия остановила продажу активов Rolls Royce роSSийской компании

До 2014 года значительную часть корабельных двигателей РоSSия закупала в Украине.

Правительство Норвегии остановило продажу роSSийской компании завода по производству корабельных двигателей Bergen Engines.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство юстиции страны.

Проверкой соглашения занимается контрразведывательное управление национальной безопасности.

Завод Bergen Engines принадлежит британской Rolls-Royce. Он производит дизельные и газопоршневые двигатели. В начале февраля британская компания анонсировала его продажу структуре роSSийского "Трансмашхолдинга" примерно за 150 млн евро.

"Трансмашхолдинг" заявлял, что таким образом планирует расширить свое присутствие на рынке микроэлектростанций для удаленных объектов. Однако в Норвегии опасаются использования предприятия в военно-промышленном комплексе.

Напомним, до 2014 года значительную часть корабельных двигателей РоSSия закупала в Украине и странах НАТО, однако это стало невозможным из-за санкций.

Так, в 2017 году сообщалось, что научно-производственное объединение "Сатурн" (Рыбинск, РоSSия) начало производство собственных корабельных газотурбинных двигателей. Ранее такие турбины покупали в Николаеве у завода "Заря-Машпроект".