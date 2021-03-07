Сенат США утвердил пакет экономических мер Байдена на $ 1,9 трлн

Законопроект должна снова принять Палата представителей Конгресса, и только после этого он отправится на подпись президенту.

Сенат США принял пакет стимулирующих экономику мер в размере $ 1, 9 трлн, который в январе презентовал президент США Джозеф Байден.

Об этом сообщает CNBC.

При рассмотрении документа сенаторы, преимущественно от Республиканской партии, выносили на голосование различные поправки, однако большинство из них были отклонены.

Теперь немного измененный законопроект должна вновь принять Палата представителей Конгресса, и только после этого он отправится на подпись президенту.

Демократы рассчитывают принять документ до 14 марта, когда заканчивается срок действия повышенных пособий по безработице.

Напомним, 15 января избранный президент США Джо Байден представил план помощи американской экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса, общей стоимостью $ 1,9 трлн.

Стратегия Байдена получила название "План спасения Америки" и направлена на ускорение процесса вакцинации, оживление экономики и открытия школ.

27 февраля Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер от Байдена на $1,9 трлн. Пакет также включает прямую помощь малому бизнесу. Американцы, заработок которых составляет менее 75 тыс. долларов ежегодно, получат по 1400 долларов. Планируется увеличение налогового кредита на детей, прямое финансирование государственных и местных органов власти, финансирование школ и увеличение средств на доставку вакцин.

Отмечалось, что законопроект должен одобрить Сенат, который может это сделать по упрощенной процедуре.