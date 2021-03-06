Украинские АЗС проверят из-за поднятия цен

В Украине правительство решило проверить АЗС в связи со значительным ростом цен на топливо. Проверки будут проводить сотрудники Антимонопольного комитета и Минэнерго, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он выразил уверенность, что ситуация с ростом цен на украинских заправках, а также с нелегальным топливом будет решена «в ближайшее время».

Премьер при этом сказал, что рынок будет справедливым. Видимо, речь идет про справедливые для автомобилистов цены.

Шмыгаль отметил, что правительство прислушивается к пожеланиям операторов розничного топливного рынка и будет с ними «работать».

Между тем, крупные операторы розничного топливного рынка просят Кабмин легализовать оптовые поставки топлива из РоSSии и Беларуси. Пойдут ли им навстречу – пока не известно.

Ранее сообщалось, что украинские АЗС за последний месяц, в феврале 2021 года, в среднем на 17% подняли цены на бензин.