Украина обеспечит вакцинацию от COVID-19 на админграницах с Крымом

Над запуском процесса сейчас работает Херсонская облгосадминистрация.

Украина обеспечит вакцинацию от COVID-19 на админграницах с Крымом
КПВВ Каланчак
Фото: dpsu.gov.ua

Правительство работает над запуском вакцинации от COVID-19 на пунктах въезда-выезда, расположенных на административной границе с оккупированным Крымом.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

"Уже работаем над этим. В частности, работает Херсонская облгосадминистрация, у нее есть соответствующие инструкции от правительства", - сказал Яременко.

По его словам, сейчас динамика пересечения всех КПВВ на админгранице с Крымом "крайне скудная" - 450 пересечений в день. Однако министерство сделает все от него зависящее, "чтобы обеспечить там процесс вакцинации в разумных пределах".

"Мы не можем держать там людей круглосуточно, к сожалению. Но в разумных пределах, чтобы действительно люди могли сделать прививку и получить все другие услуги, можем", - отметил он.

По состоянию на 3 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через портал и приложение "Дия" и через контакт-центр МОЗ записались 100 тысяч украинцев.

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