В США будут судить миллионера Джона Макафи за мошенничество с криптовалютами

Макафи и его сообщники получили от схем больше 13 миллионов долларов.

В США будут судить миллионера Джона Макафи за мошенничество с криптовалютами
Джон Макафі

Джон Макафи, американский миллионер, основатель компании-производителя одноименного антивируса - McAfee, был обвинен в мошенничестве и отмывании денег.

Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, сообщает Reuters.

Власти обвинили Макафи и его охранника Джимми Гейла Уотсона-младшего в использовании большого количества подписчиков Макафи в Твиттере для искусственного завышения цен на криптовалюту Altcoin.

По данным следствия, Макафи позиционировал себя как эксперт по кибербезопасности и криптовалютам в своих твитах, выступлениях и в своей роли генерального директора публичной криптовалютнои компании.

Они также обвинили его в том, что он сказал последователям, что не держит деньги в криптовалютах, даже когда он рекламировал, как они "изменят мир".

По данным Министерства юстиции США, Макафи и его сообщники получили от этих схем больше 13 миллионов долларов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала соответствующие гражданские иски.

Макафи содержится под стражей в Испании после его ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Его сообщник Уотсон был арестован в четверг вечером.

Напомним, американский бизнесмен украинского происхождения Макс Левчин стал миллиардером после выхода на биржу Финтех-компании Affirm.

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