ВАКС отменил решение Печерского суда об изменении подследственности дела о хищении газа "Нафтогаза", - НАБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского райсуда Киева о передаче дела о хищении газа НАК "Нафтогаз Украины" на 729,8 млн гривен в расследование другому органу.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщалось, 10 февраля Печерский райсуд принял решение о передаче дела, расследование по которому было завершено в октябре 2020 года. Речь идет о расследовании второго эпизода коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ - Новояворовской и Новороздольской. Первый - о хищении газа на 1,4 млрд грн, с декабря 2019 года слушается в суде.

Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн.

Напомним, 18 февраля в НАБУ заявили, что Печерский райсуд незаконно вмешался в расследование, которое осуществляют НАБУ и САП, приняв решение о передаче дела о хищении газа "Нафтогаз Украины" Офису генерального прокурора.

Антикоррупционные органы подали апелляционную жалобу на это решение.