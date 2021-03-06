Бальчун стал совладельцем украинской компании, которая добывает янтарь, - СМИ

Экс-глава "Укрзализныци" стал владельцем 19,5% "Аурум Полонез" в сентябре 2020 года.

Бальчун стал совладельцем украинской компании, которая добывает янтарь, - СМИ
Фото: Владислав Мусиенко

Экс-глава правления АО "Укрзализныця" Войцех Бальчун в сентябре 2020 года стал совладельцем (19,5%) украинской добывающей компании ООО "Аурум Полонез".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на портал NADRA.info.

Основной вид деятельности компании "Аурум Полонез" - добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров.

Кроме экс-главы "УЗ" учредителями компании являются Николай Немцов из Черновцов, который обладает 29,5% (в команду Бальчуна в УЗ также входил некто Николай Немцов, занимавший должность и.о. директора по безопасности) и польская компания "Амос Инвестментс" (51%).

Как утверждают источники NADRA.info, "Аурум Полонез" с ноября 2020 года работает на месторождении, спецразрешением на которое владеет госпредприятие "Янтарь Украины". "Аурум Полонез" выступает одновременно инвестором и подрядчиком на участке "Пугач" месторождения "Клесовское" (северная окраина Клесова в Ровенской области). При этом добытым брендом распоряжается непосредственно "Янтарь Украины" как владелец спецразрешения.

"Мы начали восстанавливать работу предприятия. Мы отремонтировали всю технику, которую ранее хотели уже сдать на металлолом. Мы "шаг" (шагающий экскаватор, - ред.) поставили "на ноги"! "Аурум Полонез" проинвестировал в нашу деятельность около 2,2 млн грн по форвардным контрактам", - отметил и.о. генерального директора "Янтарь Украины" Владимир Чибисов.

Он уточнил, что расчет с "Аурум Полонез" по форвардным контрактам сейчас осуществляют добытым инвестором сырьем. В перспективе на предприятии планируют ввести продажу янтаря-сырца через электронные торги украинским и иностранным покупателям по рыночным ценам (по примеру КП "Волыньприродресурс" Волынского областного совета).

Напомним, поляк Войцех Бальчун возглавил "Укрзализныцю" в июне 2016 года. Еще в мае 2017 года он говорил, что не против остаться в компании. Однако в августе 2017 года Бальчун подал в отставку.

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