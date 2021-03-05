Прокачка газа через Украину упала на 25%

Прокачка газа через Украину упала на 25%

Транзит газа в Европу в феврале 2021 года составил 2,9 млрд кубометров. Это на 25% меньше, чем в январе. На динамику повлияла рыночная конъюнктура в странах ЕС: в связи с повышенным спросом и волатильностью цен трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ. Об этом говорится в сообщении Оператора ГТС Украины.

Суммарно в январе-феврале 2021 года объемы транзита составляли 6,8 млрд кубометров газа. Из них в западном направлении ОГТСУ протранзитировал 6,1 млрд кубометро газа: в Польшу - 684 млн кубометров, в Словакию - 3,8 млрд кубометров, в Венгрию - 1,6 млрд ??кубометров.

В южном направлении транзит составил 1,09 млрд кубометров: в Румынию - 309 млн кубометров, в Молдову - 781 млн кубометров.

Сейчас динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС в основном выступает балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ в странах ЕС или технических ограничений других газопроводов.

"По условиям договора с "Газпромом" мы получаем средства за весь объем заказанных мощностей независимо от объемов транзита (ship or pay). Но украинская ГТС способна осуществлять транзит на 100 млрд кубометров газа в год больше, чем предусмотрено контрактом. Сегодня мы видим, что наша ГТС выполняет роль балансирующей мощности, когда полностью загружены газопроводы "Ямал", "Турецкий поток" и "Северный поток-1". Мы достаточно гибкой мощности, чтобы гарантировать поставки газа в Европу в случае отключений или планового обслуживания других газопроводов. Но эта ситуация не должна восприниматься как должное. В случае отсутствия значительных объемов транзита в будущем ГТС должна быть оптимизирована в соответствии с реальным спросом для снижения операционных расходов и обеспечения экономически обоснованного тарифа для потребителей и коммерческих клиентов", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Деловое соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским ОАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирования "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров (178 млн кубометров/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн кубометров/сутки) в 2021-2024 годах.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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