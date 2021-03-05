УкрСиббанку разрешили хранить запасы налички НБУ
УкрСиббанк стал пятым банком, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины. Об этом
Что это значит
- Теперь банк сможет не только осуществлять операции с запасами наличности Нацбанка, но и обеспечивать банки в регионах наличными, а также принимать от них излишки и изношенные деньги.
Решение статуса уполномоченного банка приняло Правление Национального банка Украины 2 марта 2021.
В частности, УкрСиббанк имеет 30-летний опыт работы по организации кассового обслуживания и более 22-летний опыт работы осуществления перевозки валютных ценностей и инкассации средств с использованием самых современных технологий.
Какие банки хранят наличку НБУ
Сегодня функции хранения запасов наличности Национального банка и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения следующих четырех уполномоченных банков: Ощадбанка, Приватбанка, Райффайзен Банка Аваль, ПУМБа.
В НБУ отмечают, что регулятор продолжает делегировать банкам часть функций, которые он выполняет в регионах, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине.