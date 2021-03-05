УкрСиббанку разрешили хранить запасы налички НБУ

УкрСиббанк стал пятым банком, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: epravda.com.ua

Что это значит

Теперь банк сможет не только осуществлять операции с запасами наличности Нацбанка, но и обеспечивать банки в регионах наличными, а также принимать от них излишки и изношенные деньги.

Решение статуса уполномоченного банка приняло Правление Национального банка Украины 2 марта 2021.

В частности, УкрСиббанк имеет 30-летний опыт работы по организации кассового обслуживания и более 22-летний опыт работы осуществления перевозки валютных ценностей и инкассации средств с использованием самых современных технологий.

Какие банки хранят наличку НБУ