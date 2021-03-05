СБУ не дала списать из Дунайского пароходства 455 судов и барж на 2 млрд гривен

Служба безопасности заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" со стороны топ-менеджмента компании более чем на 2 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что сделка была организована под видом «реорганизации» деятельности пароходства. Во время нее дельцы планировали вывести с баланса общества в интересах иностранной коммерческой структуры 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи.

Организаторы также собирались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.

"Для реализации противоправной схемы злоумышленники сознательно предоставили профильному Министерству документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой дало бы им право самостоятельного распоряжения государственным имуществом. Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению ущерба обороноспособности государства", - отметили в СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки. Во время обысков изъята компьютерная техника и электронные носители информации; документация о деятельности оффшорных компаний пароходства; договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств, а также документы о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности.

Полученные доказательства приобщены к материалам дела. Также обнаружена большая сумма наличности в иностранной валюте.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

Напомним, 3 марта сотрудники управления СБУ Одесской области провели обыски на предприятии в связи с расследованием дела о дочерней компании BSC Business Shipping Company. "Украинское Дунайское пароходство" заявило, что создает все необходимые условия для работы правоохранителей, однако считает обыски нецелесообразными.

В октябре прошлого года в одесских офисах ОПЗЖ провели обыски по делу о незаконной продаже барж Дунайского пароходства. Позже сотрудники СБУ заблокировали противоправную деятельность коммерсантов, которые присвоили судна. Оперативники спецслужбы установили, что сделка была организована в 2017-2018 годах руководством одной из коммерческих структур, которая арендовала у пароходства 32 баржи. Затем злоумышленники незаконно перевезли судна в одну из стран Черноморского бассейна и переоборудовали их. После этого баржи по поддельным документам использовались в Украине.

"Украинское Дунайское пароходство" - одна из крупнейших судоходных компаний и в Украине, и в Придунайском регионе. На сайте компании сказано, что она производит 20% транспортной продукции вдоль 2400 км от устья реки Дунай до порта Кельгайм, Германия. Флот УДП насчитывает 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота.