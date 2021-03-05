В рамках ВТО создадут группу по углеродным тарифам

В рамках ВТО создадут группу по углеродным тарифам

В рамках ВТО создается новая инициативная группа, в рамках которой будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами введения таможенных тарифов на продукцию, при изготовлении которой происходят выбросы углекислого газа.

Инициаторами ее создания выступили Канада и Коста-Рика. Всего же в работе группы собираются принять участие 53 страны, включая все государства ЕС, Великобританию, Японию, Южную Корею, Австралию и т. д. Ни РоSSия, ни США, ни Китай в этот перечень не входят.

Предполагается, что одной из тем для обсуждения станут европейские углеродные тарифы. Европейская комиссия планирует выдвинуть такую инициативу в середине текущего года и ввести их в силу в 2023 г. Об интересе к этой теме заявляет и президентская администрация США.

Как отмечают представители Еврокомиссии, ряд торговых партнеров ЕС воспринимают такие тарифы как протекционистскую меру. Поэтому в Брюсселе опасаются ответных мер. В то же время, ВТО может сыграть роль нейтральной площадки, на которой можно будет установить новые международно признанные стандарты «низкоуглеродной» продукции, в частности, стали и алюминия.

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