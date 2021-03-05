Метинвест купил Покровскую угольную группу

Метинвест купил Покровскую угольную группу

Группа Метинвест приобрела дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля, тем самым увеличив свою эффективную долю владения до уровня контрольной. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как подчеркивается в сообщении, за счет консолидации приобретенных активов Метинвест полностью обеспечит свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна.

В состав приобретенных активов входят несколько предприятий (далее – "Покровская угольная группа"), ключевыми из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Совместно данные предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей в непосредственной близости к коксохимам Группы. Все приобретенные активы находятся на подконтрольной Украине территории.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года, минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления «Покровское» по методике JORC составили 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, что достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.

В 2020 году объемы добычи рядового угля Покровской угольной группы составили 6,2 млн тонн, что на 55% больше, чем в 2018 году, а производство угольного концентрата – 3,2 млн тонн, что на 39% больше, чем в 2018 году.

Как отмечается в сообщении, получение эффективного контроля над Покровской угольной группой стало возможным благодаря приобретению Метинвестом доли в этом бизнесе в июле 2018 года в размере 24,77%, а также опциону на покупку оставшихся 75,22% у других соинвесторов при условии получения всех необходимых государственных и иных разрешений. В октябре 2020 года Метинвест получил одобрение Антимонопольного комитета Украины сроком на один год на получение контроля над некоторыми предприятиями, входящими в состав Покровской угольной группы.

Общая сумма вознаграждения за дополнительную долю, приобретенную Метинвестом в Покровской угольной группе, обусловлена стоимостью опциона, который группа получила в 2018 году.

В сообщении также акцентируется, что в 2019-2020 годах, принимая во внимание потенциальную интеграцию с Метинвестом, Покровская угольная группа реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов. По состоянию на 31 декабря 2020 года, внешняя задолженность Покровской угольной группы составила 535 млн долл. В основном, это реструктурированная кредитная линия на сумму 480 млн со сроком погашения в 2030 году..

"Это важное для нас приобретение. В последние несколько лет Группа испытывала постоянный дефицит в коксующемся угле. Теперь же мы достигли полного самообеспечения этим сырьем, что делает нашу вертикальную интеграцию еще прочнее. Следующим шагом станет интеграция новых активов в Группу для усиления синергии. Уверен, что в составе Метинвеста Покровская угольная группа сможет повысить свою эффективность, а её сотрудники – ощутить преимущества корпоративной культуры с высокими социальными гарантиями", - прокомментировал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.



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