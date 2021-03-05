Глава Укравтодора призвал ЕБРР расширять партнерство для софинансирования "Большой стройки"

На этот год для ЕБРР приоритетное направление в дорожной отрасли в Украине - новый проект на общую сумму 450 млн евро.

Глава Укравтодора призвал ЕБРР расширять партнерство для софинансирования "Большой стройки"

Приоритетом для Укравтодора на 2021 год является привлечение финансирования с внешних рынков. Агентство уже начало работу по созданию акционерного общества, которое сможет формировать капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций.

Об этом во время встречи с директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и заместителем главы ЕБРР в Украине Марком Магелецким сказал глава Укравтодора Александр Кубраков.

По его словам, в 2020 году впервые за последние десять лет Укравтодор перевыполнил правительственный план, и в результате суммарная стоимость воплощенных проектов МФО превысила 5,5 млрд грн.

"В этом году будем только наращивать темпы", - заявил Кубраков. При этом он призвал ЕБРР к расширению партнерства для софинансирования новых проектов в Украине.

Он в частности обратил внимание на создание возможностей для кредитования областных государственных администраций. «Сейчас мы обсуждаем с ЕБРР условия по ряду совместных инфраструктурных проектов в ряде областей», - рассказал глава Укравтодора.

На этот год для ЕБРР приоритетным направлением в дорожной отрасли в Украине является новый проект на общую сумму 450 млн евро. Он предусматривает реконструкцию дороги Киев - Одесса и строительство Северной объездной Львова, а также системные реформы в дорожной отрасли, отметил Маттео Патроне.

Реформы в дорожной отрасли - конкретное требование кредитного соглашения с ЕБРР. Речь идет о невозможности кредитных траншей без проведения Укравтодором мер по совершенствованию системы закупок, внедрение мероприятий по повышению безопасности движения и развития инфраструктуры для электротранспорта. Таким образом, партнерство с ЕБРР станет гарантией качества и прозрачности дорожных проектов.

Напомним, ранее о создании фонда "Большой стройки" рассказал заместитель главы Офиса Президента, координатор программы Президента "Большая стройка" Кирилл Тимошенко. По его словам, подобные фонды работают в большинстве развитых стран мира (бюро Build America, фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund, Польский фонд развития) и обеспечивают более прозрачное и эффективное управление инвестиционными проектами страны.

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