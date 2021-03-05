Norsk Hydro решил продать прокатное подразделение за 1,65 млрд долл.

Подразделение, которое производит алюминиевую упаковку, детали автомобилей и банки для напитков, среди других продуктов, пытались продать с тех пор, как Хильде Мерете Аасхайм стала исполнительным директором Norsk Hydro в мае 2019 года.



"Продажа подразделения Hydro Rolling укрепит наш потенциал в реализации стратегии в области низкоуглеродного алюминия, а также исследует новые возможности роста в тех областях, где наши возможности соответствуют глобальным мегатенденциям", - сказала М.Аасхайм в пятницу.



Сделка включает семь заводов, один центр исследований и разработок, глобальные офисы продаж и около 5000 сотрудников, 650 из которых находятся в Норвегии, а остальные в основном в Германии, сообщает Hydro.



"Оценка указывает на обесценение от 160 до 190 миллионов евро, которые будут включены в годовую финансовую отчетность за 2020 год", - говорится в заявлении Hydro.



"Помимо реализации стратегических амбиций Hydro, продажа поможет укрепить баланс", - добавили в Hydro.



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