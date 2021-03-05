Укрэксимбанк победил в споре на 6 миллиардов со столичным застройщиком

Хозяйственный суд города Киева полностью удовлетворил иск государственного Укрэксимбанка по взысканию в его пользу с ООО «Агентство офисного строительства» 5,95 млрд гривен долга.

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Хозяйственный суд города Киева полностью удовлетворил иск государственного Укрэксимбанка по взысканию в его пользу с ООО «Агентство офисного строительства» 5,95 млрд гривен долга. Об этом говорится в сообщении банка.

Предыстория

Кредитный договор на финансирование строительства офисного комплекса Sky towers по ул. Шолуденко в Шевченковском районе Киева был заключен в 2007 году.

Осенью 2014 года у девелоперской компании начались проблемы с обслуживанием кредита, а строительство бизнес-центра было остановлено.

Стремясь найти приемлемое для урегулирования этой ситуации решение, государственный банк пошел навстречу заемщику и предложил план финансовой реструктуризации, который был подписан в августе 2019 года. Однако даже на условиях отсрочки выплаты кредита до 2038 заемщик не выполнял финансовых обязательств, поэтому новым менеджментом банка была начата процедура принудительного взыскания средств.

«Погашение задолженности ООО „Агентство офисного строительства“ по кредитному договору предполагается прежде всего за счет реализации незавершенного строительства многофункционального высотного комплекса премиум-класса и земельного участка в центре столицы, на которой он располагается», — сообщил директор департамента реструктуризации и взыскания Укрэксимбанка Олег Лазовский.