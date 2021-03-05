Кредиты в Украине станут дороже: НБУ поднял учетную ставку

Нацбанк Украины повысил учетную ставку. Из-за этого кредиты в Украине, вероятно, станут дороже. Впервые за последние два года Нацбанк поднял учетную ставку с 6% до 6,5% годовых.

С апреля 2019 года Нацбанк только лишь снижал учетную ставку. Тогда снижение стартовало с показателя 18% и составило вначале 0,5% - до17,5.

По словам и.о. главы НБУ Юрия Гелетия, повышение учетной ставки связано с высокими темпами инфляции в Украине. Так, в январе 2021 потребительские цены выросли на 6,1%.

"По предварительным оценкам НБУ инфляция продолжила ускорение и в феврале. Потребительская инфляция, рассчитанная по данным онлайн-мониторинга, превысила прогноз НБУ, а инфляционные ожидания остались повышенными", - добавил он.

При этом учетная ставка – это ставка, по которым НБУ дает кредиты коммерческим банкам. Естественно, чем она выше, тем дороже продукт, который те, в свою очередь, предлагают своим клиентам. Таким образом, в Украине в ближайшее время банки могут поднять кредитные ставки.

При этом, чем выше в стране прогнозируемый уровень инфляции, тем выше поднимает Нацбанк учетную ставку, а чем ниже прогнозный показатель инфляции, тем ниже учетная ставка.

Напомним, при этом правительство внедряет программу льготного ипотечного кредитования под 7%. Конечно, банки будут давать кредиты под более высокие проценты, однако государство берется компенсировать разницу между кредитной ставкой и 7%.