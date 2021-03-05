Интерпайп опровергает информацию о продажах труб Нафтогазу по завышенным ценам

Украинская промышленная компания Интерпайп опровергает информацию о продажах трубной продукции НАК "Нафтогаз Украина" по якобы завышенным ценам. Об этом говорится в заявлении компании.



"Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему является недостоверной и направлена на нанесение ущерба деловой репутации компании Интерпайп. Серию подобных клеветнических публикаций компания связывает с тем, что Интерпайп последовательно и открыто отстаивает необоснованное и недобросовестное повышение цен на электроэнергию в Украине", - говорится в заявлении.



Интерпайп подчеркивает, что в публикациях, которые по мнению компании являются клеветническими, сравниваются цены на несопоставимые поставки стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставки специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для НАК "Нафтогаз Украина".



Компания акцентирует, что она осуществляла и осуществляет поставки НАК "Нафтогаз Украина" в рамках конкурентных тендерных процедур. Наравне с Интерпайп в тендерах на поставки участвовали и участвуют представители крупнейших мировых производителей трубной продукции таких как Vallourec и Voestalpine. Китайские поставщики качественной трубной продукции такие как Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. и Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. также осуществляют поставки НАК "Нафтогаз" без пошлин в рамках квот. Украинский рынок трубной продукции был и остается одним из самых конкурентных на постсоветском пространстве.



Напомним также, с апреля 2019 года РоSSийская Федерация ввела эмбарго на ввоз всей продукции компании Интерпайп, как на трубы нефтегазового сортамента, а в последствии и на ж/д колеса.



"Интерпайп расценивает выход серии таких публикаций, как спланированную акцию, цель которой через распространение ложной информации попытаться дискредитировать украинскую промышленную компанию Интерпайп, которая последовательно и открыто выступает за то, чтобы рынок электроэнергии в Украине был конкурентным, правила игры – прозрачными, а стоимость электроэнергии была экономически обоснованной", - резюмируется в заявлении компании.

