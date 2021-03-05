Интерпайп опровергает информацию о продажах труб Нафтогазу по завышенным ценам

Интерпайп опровергает информацию о продажах труб Нафтогазу по завышенным ценам

Украинская промышленная компания Интерпайп опровергает информацию о продажах трубной продукции НАК "Нафтогаз Украина" по якобы завышенным ценам. Об этом говорится в заявлении компании.

"Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему является недостоверной и направлена на нанесение ущерба деловой репутации компании Интерпайп. Серию подобных клеветнических публикаций компания связывает с тем, что Интерпайп последовательно и открыто отстаивает необоснованное и недобросовестное повышение цен на электроэнергию в Украине", - говорится в заявлении.

Интерпайп подчеркивает, что в публикациях, которые по мнению компании являются клеветническими, сравниваются цены на несопоставимые поставки стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставки специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для НАК "Нафтогаз Украина".

Компания акцентирует, что она осуществляла и осуществляет поставки НАК "Нафтогаз Украина" в рамках конкурентных тендерных процедур. Наравне с Интерпайп в тендерах на поставки участвовали и участвуют представители крупнейших мировых производителей трубной продукции таких как Vallourec и Voestalpine. Китайские поставщики качественной трубной продукции такие как Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. и Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. также осуществляют поставки НАК "Нафтогаз" без пошлин в рамках квот. Украинский рынок трубной продукции был и остается одним из самых конкурентных на постсоветском пространстве.

Напомним также, с апреля 2019 года РоSSийская Федерация ввела эмбарго на ввоз всей продукции компании Интерпайп, как на трубы нефтегазового сортамента, а в последствии и на ж/д колеса.

"Интерпайп расценивает выход серии таких публикаций, как спланированную акцию, цель которой через распространение ложной информации попытаться дискредитировать украинскую промышленную компанию Интерпайп, которая последовательно и открыто выступает за то, чтобы рынок электроэнергии в Украине был конкурентным, правила игры – прозрачными, а стоимость электроэнергии была экономически обоснованной", - резюмируется в заявлении компании.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Украина нарастила закупки сжиженного газаУкраина нарастила закупки сжиженного газа
В Ощадбанке новый член правленияВ Ощадбанке новый член правления
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Ostchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 годуOstchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 году
Блок рекламы


Похожие новости
На 88% ниже. Биржа случайно продала биткоины по очень низким ценам и теперь просит вернуть ихНа 88% ниже. Биржа случайно продала биткоины по очень низким ценам и теперь просит вернуть их
В РоSSии прекращен транзит газа в Казахстан из-за взрыва на трубопроводеВ РоSSии прекращен транзит газа в Казахстан из-за взрыва на трубопроводе
НБУ разрешил исполнителям получать информацию о номерах и количестве средств на банковских счетах должниковНБУ разрешил исполнителям получать информацию о номерах и количестве средств на банковских счетах должников
Интерпайп НТЗ не осуществлял платежей в бюджет Крыма после аннексииИнтерпайп НТЗ не осуществлял платежей в бюджет Крыма после аннексии
Eurofer прогнозирует восстановление спроса на трубыEurofer прогнозирует восстановление спроса на трубы
Приватбанк опроверг информацию о «сливе» базы данных на хакерский ресурсПриватбанк опроверг информацию о «сливе» базы данных на хакерский ресурс
Интерпайп подписал соглашение с инвестиционным госфондом ОАЭИнтерпайп подписал соглашение с инвестиционным госфондом ОАЭ
Минторг США установил высокие пошлины на бесшовные трубы из РоSSииМинторг США установил высокие пошлины на бесшовные трубы из РоSSии
НАБУ пришло с обыском на "Энергоатом" из-за продажи электроэнергии по заниженным ценамНАБУ пришло с обыском на "Энергоатом" из-за продажи электроэнергии по заниженным ценам
Саудовская Al Yamamah Steel увеличивает трубные мощностиСаудовская Al Yamamah Steel увеличивает трубные мощности
Последние новости
Подгружаем последние новости