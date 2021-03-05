"Лекхим" сообщил об окончательной эффективности китайской вакцины, которую закупила Украина

Группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающая как уполномоченный представитель китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac в Турции.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Лекхиме", окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%. При этом уточнили, что в испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тыс. человек.

"Вакцина предотвратила тяжелые формы течения заболевания и госпитализации в 100% случаев", - уточняет компания.

Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" обратилось в Министерство здравоохранения с запросом о статусе регистрации вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.

В госпредприятии отмечают, что поставки первой партии в 700 тыс. доз вакцины по условиям договора должны были состояться не позднее 7 марта.

"Для принятия товара мы должны убедиться в соответствии вакцины определенным в договоре требованиям, в частности регистрации в Украине и показателям эффективности", - сообщили в МЗУ.

Напомним, что "Лекхим" ожидает получить первую партию вакцины CoronaVac производства компании Sinovac до 15 марта. На днях министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что поставка китайской вакцины Sinovac в Украину может задержаться.

По его словам, из 1,913 млн доз вакцины Sinovac должны поставить 700 тыс. доз в течение 30 календарных дней после регистрации соответствующей вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть должна была поступить в Украину не позднее 7 марта. "Мне что-то подсказывает, что возможен перенос сроков", - сказал Степанов.

Он отметил, что задержки с поставками происходят повсеместно и являются глобальной проблемой.

Напомним, 30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

Предыдущая эффективность этого препарата, согласно сайту МОЗ "Вакцинация от COVID-19", составляет 50%. Но в соглашении с производителем Украина прописала требование не менее 70%. Если средняя эффективность будет ниже, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.

23 февраля Україна получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания по вакцинации.