Украина может повторить рекорд по сбору зерна

Украина может повторить рекорд по сбору зерна

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в 2021 году на уровне 75,1 млн тонн, что на 14,6% выше показателей 2020 года, сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий на странице в Facebook.

По его данным, урожай масличных культур составит 19,1 млн тонн, что на 3,2% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, Минэкономики ожидает рост урожая пшеницы на 17,5% по сравнению с минувшим годом – до 29,5 млн тонн, подсолнечника - на 3,6%, до 13,5 млн тонн, ячменя - на 17,9%, до 9,2 млн тонн, сои - на 10,7%, до 3,1 млн тонн.

Урожай рапса в 2,6 млн тонн прогнозируется на уровне 2020 года.

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