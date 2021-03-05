В Украине вновь началась «война» с нелегальными АЗС

В каждой области Украины в ближайшее время создадут специальные рабочие группы по борьбе с нелегальным топливом. Они, в том числе, будут проверять АЗС. Такое поручение соответствующим органам дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В конце 2019 года президент Владимир Зеленский пообещал операторам топливного рынка искоренить нелегальные АЗС. Взамен было получено обещание не увеличивать стоимость топлива.

К февралю 2020 года в Украине закрыли сотни заправок, у которых не было разрешений на работу.

Казалось, Зеленский выиграет «войну» с нелегальными АЗС. Однако, ему помешала пандемия коронавируса. В результате, во время карантина в нашей стране вновь появилось большое количество нелегальных АЗС.

Теперь за их искоренение взялся премьер-министр Денис Шмыгаль. По его поручению в областях создадут рабочие группы, которые непосредственно займутся борьбой с нелегальным рынком нефтепродуктов. Получится ли это у него - покажет время.

Ранее сообщалось, что украинские АЗС за последний месяц, в феврале 2021 года, в среднем на 17% подняли цены на бензин.