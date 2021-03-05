Членом правления Ощадбанка стала Елена Малинская

За управление изменениями в Ощадбанке теперь будет отвечать Елена Малинская. Она назначена на должность члена правления, ответственного за этот участок работы, по результатам конкурса. Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

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Решение принято наблюдательным советом Ощадбанка 3 марта. К работе Малинская приступит 5 апреля 2021 года. Контракт рассчитан на 5 лет.

Что известно о Малинской

Елена Малинская начала свою карьеру в аудиторской компании «Артур Андерсен», где работала в киевском и американском офисах. Ее опыт работы в финансовом секторе — более 20 лет, из которых 19 лет — на руководящих должностях в украинских банках.

С февраля 2014-го по август 2020 года занимала должность председателя правления банка «Кредит Днепр». До этого работала председателем правления Энергобанка, заместителем председателя правления — финансовым директором Альфа-Банка, заместителем председателя правления — финансовым директором ПроКредитБанка.

Елена Малинская окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, где получила диплом магистра менеджмента по специальности «Менеджмент в производственной сфере» и диплом специалиста по специальности «Правоведение».

Какие главные задачи Малинской

Главной задачей нового члена правления станет координация выполнения программы трансформации Ощадбанка. Цель этой программы — повышение эффективности и коммерциализация банка.

Конечной целью внедрения изменений является мажоритарная или полная приватизация Ощадбанка до конца 2025 года.