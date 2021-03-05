Немецкие банки отказались обслуживать пропагандистов из Russia Today
РоSSия обещает жесткий ответ.
Дочерние структуры роSSийского государственного телеканала Russia Today в Германии столкнулись с отказом в банковском обслуживании.
Об этом пишет сайт finanz.ru.
Как сообщает сам RT, компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили сообщение о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло через месяц после заявления о предстоящем запуске телеканала в декабре 2021 года.
Ruptly направила несколько десятков запросов в другие банки Германии, а также в европейские банки, имеющие отделения в Германии, с просьбой об открытии счета. Но ни один из них не согласился.
В роSSийском МИДе заявили, что РФ будет вынуждена принять жесткие меры в отношении немецких СМИ в РоSSии, если ФРГ не обеспечит нормальную работу роSSийских СМИ, сообщает РИА Новости.
"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие меры по отношению к работающим в РоSSии немецким средствам массовой информации. Искренне скажу: правда, не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что "ссылки на какие-либо корпоративные правила всерьез приниматься не будут, потому что это неправда".