Немецкие банки отказались обслуживать пропагандистов из Russia Today

Дочерние структуры роSSийского государственного телеканала Russia Today в Германии столкнулись с отказом в банковском обслуживании.

Об этом пишет сайт finanz.ru.

Как сообщает сам RT, компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили сообщение о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло через месяц после заявления о предстоящем запуске телеканала в декабре 2021 года.

Ruptly направила несколько десятков запросов в другие банки Германии, а также в европейские банки, имеющие отделения в Германии, с просьбой об открытии счета. Но ни один из них не согласился.

В роSSийском МИДе заявили, что РФ будет вынуждена принять жесткие меры в отношении немецких СМИ в РоSSии, если ФРГ не обеспечит нормальную работу роSSийских СМИ , сообщает РИА Новости.

"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие меры по отношению к работающим в РоSSии немецким средствам массовой информации. Искренне скажу: правда, не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что "ссылки на какие-либо корпоративные правила всерьез приниматься не будут, потому что это неправда".