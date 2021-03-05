Шмыгаль объяснил, почему "Буковель" работает, несмотря на "красную" зону

"Это не одно юридическое лицо, с которым можно договориться".

На сегодняшний день большинство предпринимателей на горнолыжном курорте "Буковель", что на Ивано-Франковщине, не работают.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции по итогам года работы правительства под его председательством, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день большинство предпринимателей на этом курорте не работает. То есть это не одно юридическое лицо, с которым можно договориться", - сказал Шмыгаль.

По его словам, предприниматели "Буковеля" еще до введения красного уровня эпидемической опасности в Ивано-Франковской области сами проявили инициативу по ограничению своей работы.

Напомним, что с 26 февраля Ивано-Франковская область перешла в "красную зону" из-за новой вспышки коронавирусной болезни, которая, по оценкам МОЗ, началась именно в "Буковеле".

Несмотря на это, в "Буковеле" заявили, что курорт продолжит работу во время нового локдауна. Трассы не закрываются, отели также будут работать. Кафе, бары и рестораны работают только на вынос или адресную доставку. Массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы отменены.