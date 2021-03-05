Вишняковский спиртзавод на повторном аукционе продали вдвое дешевле

Объект "ушел с молотка" за 101,2 млн грн, тогда как 18 декабря за него давали вдвое больше - 234 млн гривень.

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Вишняковское МПД, расположенное в 100 км от Полтавы, за 101,2 млн гривень. На первом аукционе 18 декабря за него давали вдвое больше - 234 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"За право собственности на актив на открытых торгах соревновались 6 участников, которые увеличили цену в 4,8 раз - со стартовых 21,18 млн грн до 101,21 млн грн", - говорится в сообщении.

По результатам аукциона в госбюджет должны поступить 101,2 млн грн.

Новый владелец получит, в частности спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию и здание брагоректификации.

В общей сложности, как сообщает Фонд, на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятия «Укрспирт» и еще 37 объектов, объединенных в концерн «Укрспирт».

Напомним, 18 декабря Фонд госимущества продал Вишняковское МПД за 234 млн гривень. Это была рекордная для приватизации спиртовых активов сумма.