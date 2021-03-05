Австралийская ASM хочет наладить в Корее выпуск сверхчистых металлов

Австралийская ASM хочет наладить в Корее выпуск сверхчистых металлов

Австралийская компания Australian Strategic Materials (ASM) предварительно утвердила проект строительства в Южной Корее завода по производству сверхчистых металлов, порошков и сплавов для высокотехнологичных отраслей национальной промышленности.

Дирекция компании выделила 1,5 млн долл. на составление детального проекта первой очереди предприятия мощностью 5,2 тыс. т в год. Окончательное инвестиционное решение должно быть принято в июне текущего года.

Стоимость проекта оценивается в 35-45 млн долл., из которых 4,5 млн долл. будет предоставлено корейским правительством в качестве гранта. Строительство должно начаться в третьем квартале текущего года, а первую продукцию от него ожидают в третьем квартале 2022 г. К 2024 г. мощность предприятия может быть доведена до 16 тыс. т в год.

ASM собирается сделать упор на производство порошковой продукции на основе титана, циркония и редкоземельных металлов. Она будет использоваться, в частности, для изготовления постоянных магнитов.

Как отмечает компания, в случае успеха корейского проекта он может быть повторен в других странах. В настоящее время ASM проводит переговоры с потенциальными поставщиками сырья и покупателями готовой продукции.



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