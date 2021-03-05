В ДФС рассказали о результатах борьбы с теневым алкоголем

Фискальная служба начала масштабную операцию «Спирт».

В ДФС рассказали о результатах борьбы с теневым алкоголем
Фото: Lb.ua

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник написал в своем Фейсбуке о первых результатах операции «Спирт», которую госорган проводит в рамках предупреждения выработки и распространения контрафактного алкоголя.

«Фискальная служба начала масштабную операцию «Спирт», имеющую целью ликвидировать теневой рынок алкогольной продукции. Сейчас имеем одно из первых, весомых достижений: с начала операции установлено 118 интернет-ресурсов, на которых осуществлялась незаконная реализация ликеро-водочной продукции. В ходе проведения дальнейших мероприятий деятельность 74 из них прекращена. В судах рассматриваются 12 ходатайств о запрете доступа к почти 100 сайтам и закрытым группам в социальных сетях», - сказано в сообщении.

Также в информационном посте от главы ДФС указаны статистические данные о количестве выявленных и закрытых предприятий, производящих безакцизный алкоголь.

«Прекращена деятельность 12 теневых предприятий по изготовлению контрафактного алкоголя. Изъято 162 тонны спирта и 117 тонн ликеро-водочной продукции», - указано в сообщении.

Напомним, что ранее была информация о том, что новый глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник сменил руководителей региональных подразделений в 10 областях.

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