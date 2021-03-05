Китай будет сдерживать добычу угля

Китай будет сдерживать добычу угля

Годовой объем добычи угля в Китае не превысит 4,1 миллиарда тонн к концу периода 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) после того, как показатель вырос на 1,4% в годовом исчислении, до 3,9 миллиарда тонн по итогам 2020 года, говорится в отчете, опубликованном Ассоциацией угольной промышленности Китая в среду.

В отчете отмечается, что к концу 2025 года количество угольных шахт в стране сократится приблизительно до 4000 с 4700, насчитывавшихся в конце 2020 года, при этом среди них более 1 000 шахт будут оснащены технологиями интеллектуальной добычи полезных ископаемых.

Годовое потребление угля сохранится на уровне около 4,2 миллиарда тонн к концу 2025 года, говорится в документе.

Слияния и слияние и поглощение отраслевых предприятий будут продвигаться на фоне усилий по выводу из эксплуатации отсталых производственных мощностей в угольной промышленности в ближайшие пять лет. Вместе с этим будут созданы 10 сверхкрупных угольных предприятий, годовой объем производства каждого из которых достигает 100 миллионов тонн, отмечается в отчете.

В секторе были приложены большие усилия для сокращения избыточных производственных мощностей в прошедшие пять лет. Согласно отчету, по состоянию на конец 2020 года по всей стране было закрыто около 5 500 угольных шахт, а также ежегодно из эксплуатации выводились отсталые производственные мощности объемом не менее чем 1 миллиард тонн в период 13-й пятилетки (2016-2020 гг.).

Между тем в Китае было построено 1 200 крупных современных угольных шахт, годовой объем производства каждой из которых составляет 1,2 миллиона тонн и выше. Объем добычи угля на них занимает около 80% от общего показателя в стране, говорится в отчете.

МинПром по материалам Металлургпром

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