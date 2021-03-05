В Николаеве задержали банду, ежемесячно сбывавшую по 100 тыс. фальшивых долларов

Задержали мошенников при продаже 20 тыс. фальшивок.

В Николаеве задержали банду, ежемесячно сбывавшую по 100 тыс. фальшивых долларов
Фото: пресцентр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Николаеве организаторов группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом на территории Украины крупных сумм фальшивых долларов США.

Сотрудники СБУ установили, что участники системно изготавливали и сбывали через личные связи поддельные банкноты номиналом 100 долларов, информирует пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники действовали в течение года. Ежемесячный объем производства поддельных банкнот составлял до 100 тысяч долларов США.

Задержали мошенников при продаже 20 тыс. фальшивок согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

В рамках уголовного производства правоохранители изъяли клише, с помощью которого изготавливали фальшивые купюры. Во время обысков также обнаружили пистолет, поддельные паспорта граждан Украины, платежные карточки, которые были задействованы в сделках и тому подобное.

Сейчас дельцам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление и сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в декабре прошлого года в Киевской области задержали фальшивомонетчиков, хотевших сбыть подделки на 20 млн грн.

В начале февраля в Киевской области разоблачили группу фальшивомонетчиков, которые изготавливали иностранную валюту в больших объемах. Во время обысков у них нашли 25 тыс. фальшивых долларов. Подделки были настолько качественными, что их нельзя было обнаружить детектором валют.

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