Нацбанк повысил учетную ставку на полпроцента

Учетная ставка на уровне 6% сохранялась с 12 июня 2020 года.

Национальный банк Украины с 5 марта повышает учетную ставку до 6,5%. На уровне 6% ставка находилась с 12 июня 2020 года.

На сайте НБУ отмечается, что центробанк принял во внимание ускорение инфляции в начале года, но выход за пределы целевого диапазона был ожидаемым.

Отмечается также, что Нацбанк ожидает прогресса Украины в переговорах с МВФ.

Фото: Facebook НБУ

"Сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами важно для финансирования бюджетных нужд и придания экономике дополнительных стимулов для роста. Благодаря этому Украина также сможет поддерживать международные резервы на уровне примерно $30 млрд", - отмечает НБУ.

Главным риском для макрофинансовой стабильности остается усиление карантинных ограничений. При этом в НБУ отметили, что при медленных темпах вакцинации риски усиления карантина в этом году остаются актуальными.

"Вместе с тем быстрое восстановление деловой активности, оживление товарных рынков, отложенный эффект от масштабных сдерживающих мер, а также вероятная реализация отложенного потребительского спроса создают риски ускорения мировой инфляции. В таких условиях вероятным является, в частности, дальнейшее усиление инфляционного давления со стороны стран - торговых партнеров Украины", - отметил НБУ.

Фото: НБУ

Напомним, что с 31 января прошлого года учетная ставка в Украине снизилась с 13,5% до 11% годовых. С 13 марта она снизилась до 10%, с 24 апреля - до 8%. В июне НБУ снизил ставку до 6% годовых, этот показатель сохранялся до сих пор. В январе в НБУ сообщили, что готовы повысить учетную ставку.

Заведующий отдела денежных рынков Growford Institute Михаил Джус вчера сообщил, что Нацбанк планирует поднять учетную ставку вопреки рекомендациям МВФ.

Учетная ставка - один из монетарных инструментов, с помощью которого Национальный банк Украины устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период. У.с. является базовой процентной ставкой относительно других процентных ставок Национального банка Украины. У.с. используется Национальным банком Украины одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир цены на деньги. Динамика У.с. характеризует основные направления изменений денежно-кредитного регулирования.

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