Пакистан начал расследование импорта проката из ЕС и 3 стран Азии

Национальная тарифная комиссия Пакистана сообщила о начале проведения антидемпингового расследования по импорту широкого сортамента холоднокатаной продукции из Евросоюза , Вьетнама, Тайваня и Южной Кореи.



Инициаторами этого расследования выступили компании Aisha Steel Mills Limited (ASML) и International Steels Limited. Согласно их заявлению поставки данной продукции по демпинговым ценам причинили и причиняют им ущерб.



Расследование будет покрывать период с 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2020 г. Предварительные результаты ожидаются через три-шесть месяцев.

