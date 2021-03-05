Пакистан начал расследование импорта проката из ЕС и 3 стран Азии

Пакистан начал расследование импорта проката из ЕС и 3 стран Азии

Национальная тарифная комиссия Пакистана сообщила о начале проведения антидемпингового расследования по импорту широкого сортамента холоднокатаной продукции из Евросоюза, Вьетнама, Тайваня и Южной Кореи.

Инициаторами этого расследования выступили компании Aisha Steel Mills Limited (ASML) и International Steels Limited. Согласно их заявлению поставки данной продукции по демпинговым ценам причинили и причиняют им ущерб.

Расследование будет покрывать период с 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2020 г. Предварительные результаты ожидаются через три-шесть месяцев.

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