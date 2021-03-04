Ostchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 году

Инвестиции были направлены на модернизацию предприятий в Ровно, Черкассах и Северодонецке.

Ostchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 году
Фото: etcetera.media

522 миллионов грн составила общая сумма инвестиций, которую Group DF вложила в модернизацию заводов по производству минеральных удобрений азотного холдинга Ostchem в 2020 году. Об этом пишут «Українські Новини» со ссылкой на сообщение компании.

131,5 млн грн вложено в "Северодонецкий Азот", 269,8 млн в Черкасский "Азот" и 120,6 млн – в "Ровноазот". Инвестиции в первую очередь были направлены на развитие производственных площадок и наращивание объемов производства.

Крупнейшими инвестиционными проектами 2020 года стали восстановление полного цикла производства на "Северодонецком Азоте" – запуск производства собственного аммиака и карбамида, а также запуск на этом предприятии линии по упаковке готовой продукции в биг-беги.

На Черкасском "Азоте" было модернизировано производство аммиачной селитры (завершен 2-летний проект обновления грануляционной башни). Также инвестиции осуществлялись в базовые цеха – карбамида и азотной кислоты.

На "Ровноазоте" стартует масштабный проект по строительству агрегата карбамида и производства КАС.

"Эмбарго на ввоз роSSийских удобрений в Украину и относительно низкие цены на газ летом 2020 года позволили нам приступить к масштабной модернизации предприятий холдинга. Благодаря значительным инвестициям, в 2020 году нам удалось стабилизировать производство на Черкасском "Азоте" и "Ривнеазоте", обеспечив работу предприятий на максимальной мощности без разгрузок в течение года. Следующий этап – постепенное увеличение загрузки на Северодонецком Азоте", – отмечает Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

По словам Арестархова, в следующем году группа намерена увеличить капитальные инвестиции.

"Масштабная модернизация основных фондов предприятий продолжится в 2021 году. Мы это делаем, чтобы повысить безопасность производства, операционную эффективность, уменьшить себестоимость продукции, увеличить объемы производства. Мы делаем шаги, которые позволят повысить конкурентоспособность наших заводов на глобальных рынках", – отметил Арестархов.

Издание напоминает, что азотный холдинг Ostchem входит в Group DF Дмитрия Фирташа и объединяет предприятия по производству азотных удобрений "Ровноазот", "Северодонецкий Азот" и черкасский "Азот". Дистрибуция Ostchem представлена Ostchem Retail, сетью складов "УкрАгро НПК".

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