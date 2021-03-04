НБУ повысил учетную ставку до 6,5%
Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до уровня 6,5% годовых. Об этом во время монетарного брифинга заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых. Это решение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики», — заявил Гелетий.
Кроме того, на решение правления повлиял баланс рисков, существенное усиление фундаментального инфляционного давления в течение последних месяцев.
Что дальше
Национальный банк Украины готов к более решительному повышению учетной ставки для ограничения фундаментального инфляционного давления, стабилизации ожиданий и приведения инфляции к цели.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.
Изменение учетной ставки НБУ влияет на ставки по депозитам населения.
Как менялась ставка ранее
- 21 января Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
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10 декабря Правления Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
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22 октября Правления Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%.
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3 сентября Правления Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%.
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Цикл понижения учетной ставки начался в апреле 2019 года, когда регулятор снизил ее с 18% до 17,5%. После этого в течение прошлого года Нацбанк просматривал ее размер еще несколько раз.
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11 июня Правления Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки в истории независимой Украины.