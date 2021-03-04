НБУ повысил учетную ставку до 6,5%

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до уровня 6,5% годовых. Об этом во время монетарного брифинга заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых. Это решение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики», — заявил Гелетий.

Кроме того, на решение правления повлиял баланс рисков, существенное усиление фундаментального инфляционного давления в течение последних месяцев.

Что дальше

Национальный банк Украины готов к более решительному повышению учетной ставки для ограничения фундаментального инфляционного давления, стабилизации ожиданий и приведения инфляции к цели.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Изменение учетной ставки НБУ влияет на ставки по депозитам населения.

Как менялась ставка ранее