Биткоин-биржа Bitfinex запустила платежный сервис

Биржа Bitfinex запустила платежный сервис Bitfinex Pay с поддержкой биткоина, Ethereum и стейблкоина Tether (USDT). Об этом биржа сообщила в твитере.

Биткоин-биржа Bitfinex запустила платежный сервис
Фото: сryptocartel.club

Что известно

«Bitfinex Pay — это виджет, позволяющий беспрепятственно принимать криптовалютные платежи», — говорится на сайте компании.

Сервис также поддерживает сеть второго уровня Lightning Network.

В Bitfinex Pay не предусмотрены дополнительные комиссии, кроме уплачиваемых пользователем за обработку транзакций. Максимальный платеж ограничен $1000.

Как пользоваться сервисом

Чтобы начать пользоваться сервисом, мерчантам нужно создать аккаунт на Bitfinex и верифицироваться. После этого будет создан субаккаунт. Виджет встраивается на сайт мерчанта.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что платежная система PayPal запустила операции по продаже и покупке криптовалют. Пока что новые функции доступны только для американских пользователей.

Ранее сообщалось, что компания PayPal добавит поддержку криптовалют, что позволит пользователям платежной системы покупать и продавать биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, а также хранить их на встроенном кошельке.

Ранее собственный платежный сервис запустила криптовалютная биржа Binance.

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