Ant Group заставят работать с критикуемыми Джеком Ма госбанками

Финтех-компанию Джека Ма Ant Group заставят сотрудничать с крупнейшими китайскими банками, которые сам миллиардер когда-то сравнил с «ломбардами».

Ant Group заставят работать с критикуемыми Джеком Ма госбанками
Фото: mind.ua

Финтех-компанию Джека Ма Ant Group заставят сотрудничать с крупнейшими китайскими банками, которые сам миллиардер когда-то сравнил с «ломбардами». Жесткую и принципиальную позицию китайских властей в этом вопросе спровоцировали размер и масштабы заемных операций «дочки» Alibaba, пишет thebell. io со ссылкой на Financial Times.

Что известно

По новым правилам, которые должны вступить в силу с января следующего года, Ant обязан ограничить бизнес с региональными кредиторами в пользу госбанков, которых Джек Ма годами открыто критиковал.

Предыстория

Острую реакцию в правительстве, в частности, вызвало выступление бизнесмена на конференции в Шанхае в октябре прошлого года. Тогда Джек Ма заявил, что регуляторы сдерживают развитие инноваций, а у крупнейших китайских банков — «менталитет ломбарда».

За два дня до ноябрьского IPO Ant биржи объявили, что сделка откладывается. По словам собеседников FT, решение «подрезать крылья» компании было принято после того, как в ходе подготовки к размещению стали известны размер и масштабы заемных операций самого сервиса.

«Регуляторов поразило то, что Ant Group будет иметь большую капитализацию, чем крупнейшие госбанки КНР», — рассказал китайский банкир, консультирующий правительство по вопросам финансовой политики. Когда стала известна оценка Ant перед IPO (около $34 млрд), они, по словам источника издания, воскликнули: «Чего? Эта штука [стоит] больше, чем JPMorgan?».

Аналитики подчеркивают, что 64% всего капитала первого уровня в Китае принадлежит 10 крупнейшим банкам страны. Поэтому Ant вынужден с ними сотрудничать, чтобы развивать кредитный бизнес.

Сейчас около 90% кредитов, выданных принадлежащими компании платформами — Huabei и Jiebei, осуществляются за счет партнерства с сетью из 100 банков. Это в основном небольшие региональные кредиторы.

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