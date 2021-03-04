Пандемия помогла людям накопить $2,9 триллиона. Это ускорит восстановление мировой экономики

Потребители в крупнейших экономиках мира дополнительно накопили $2,9 трлн во время карантинных ограничений.

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Потребители в крупнейших экономиках мира дополнительно накопили $2,9 трлн во время карантинных ограничений, когда закрылись многие магазины, а передвижения людей жестко ограничили. Об этом пишет Bloomberg.

По оценкам аналитиков Bloomberg Economics, больше всего накоплений пришлось на домохозяйства в США , Китае, Великобритании, Японии и крупнейших странах еврозоны, переживших несколько жестких локдаунов.

Согласно их данным, только американцы накопили $1,5 трлн. Эта цифра в два раза превышает среднегодовой рост ВВП США и равняется годовому объёму производства Южной Кореи.

На Китай пришлось 2,8 трлн юаней (около $430 млрд) накоплений в период карантина, Японию — 32,6 трлн иен (около $300 млрд), Великобританию — 117 млрд, Германию — 142 млрд евро, Францию — 125 млрд евро, Испанию — 66 млрд евро, Италию — 54 млрд евро.

«Огромные запасы свободных денежных средств из накоплений, образовавшихся во время локдаунов, — одна из причин того, почему мы так уверены в потребительском спросе, который резко поднимет экономику», — отметила старший экономист Bloomberg Economics по еврозоне Маева Казен.

По мнению экспертов, потребители потратят свои накопления преимущественно на шопинг, рестораны, развлечения, туризм и спорт.