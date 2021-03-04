Пандемия помогла людям накопить $2,9 триллиона. Это ускорит восстановление мировой экономики

Потребители в крупнейших экономиках мира дополнительно накопили $2,9 трлн во время карантинных ограничений.

Пандемия помогла людям накопить $2,9 триллиона. Это ускорит восстановление мировой экономики
Фото: vseprogroshi.com.ua

Потребители в крупнейших экономиках мира дополнительно накопили $2,9 трлн во время карантинных ограничений, когда закрылись многие магазины, а передвижения людей жестко ограничили. Об этом пишет Bloomberg.

Что говорят эксперты

Объём накоплений может стать главным драйвером восстановления после пандемической рецессии, считают эксперты.

По оценкам аналитиков Bloomberg Economics, больше всего накоплений пришлось на домохозяйства в США, Китае, Великобритании, Японии и крупнейших странах еврозоны, переживших несколько жестких локдаунов.

Согласно их данным, только американцы накопили $1,5 трлн. Эта цифра в два раза превышает среднегодовой рост ВВП США и равняется годовому объёму производства Южной Кореи.

На Китай пришлось 2,8 трлн юаней (около $430 млрд) накоплений в период карантина, Японию — 32,6 трлн иен (около $300 млрд), Великобританию — 117 млрд, Германию — 142 млрд евро, Францию — 125 млрд евро, Испанию — 66 млрд евро, Италию — 54 млрд евро.

«Огромные запасы свободных денежных средств из накоплений, образовавшихся во время локдаунов, — одна из причин того, почему мы так уверены в потребительском спросе, который резко поднимет экономику», — отметила старший экономист Bloomberg Economics по еврозоне Маева Казен.

По мнению экспертов, потребители потратят свои накопления преимущественно на шопинг, рестораны, развлечения, туризм и спорт.

Кроме того, они могут пустить их на погашение долгов или вообще не тратить, пока рынок труда не восстановится. Если в США потребители потратят все свои сэкономленные в пандемию деньги, ВВП страны вырастет сразу на 9%, при текущем прогнозе в 4,6%. А если средства останутся «под матрасом», американская экономика вырастет только на 2,2%, полагают аналитики.

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