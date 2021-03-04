Укрэксимбанк погасил еврооблигации на 4,05 миллиарда

Государственный Укрэксимбанк в полном объеме и в соответствии с графиком осуществил расчеты по еврооблигациям на сумму 4,051 млрд грн с погашением 2 марта 2021. Об этом говорится в ответе на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

«Выплата процентов и основного долга, как предусмотрено условиями привлечения, была осуществлена в долларовом эквиваленте», — говорится в сообщении.

Предыстория

В Укрэксимбанке напомнили, что еврооблигации были выпущены в марте 2018 с фиксированной ставкой купона 16,5% годовых и с погашением одной суммой в конце срока.

Укрэксимбанк является единственным украинским эмитентом, который осуществлял выпуски еврооблигаций в национальной валюте (в 2011 году было выпущено эквивалент $300 млн и в 2018 году — эквивалент $150 млн).

В 2015 году Укрэксимбанк реструктуризировал три выпуска еврооблигаций со сроком погашения в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму $ 1,5 млрд.