Нацбанк отозвал лицензии 8 финучреждений

Национальный банк аннулировал лицензии на предоставление финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) 8 финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

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Национальный банк аннулировал лицензии на предоставление финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) 8 финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг принял эти решения 26 февраля 2021.

Кто остался без лицензий

Ломбард «Легкие деньги «Котов и Хольченков» — аннулирована одна лицензия на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита;

Лизинговая компания «Фаворит» — одна лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу;

Кредитный союз «Помощь» Национального университета «Киево-Могилянская Академия» — одна лицензия на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

Обязательства КС «Помощь» Национального университета «Киево-Могилянская Академия», на которые не начисляются проценты, составляли 0,7 тыс. грн (или 0,00004% от общего объема рынка) по состоянию на 1 октября 2020 года, а ее активы — 478,87 тыс. грн (или 0,02% от общего объема рынка).

По состоянию на 1 октября 2020 активы Ломбарда «Легкие деньги «Котов и Хольченков» составляли 1,05 млн грн, или 0,02% от общего объема ломбардов.

Кто остался без лицензий на предоставление гарантий

ООО «Аграрно-Инвестиционный Центр»

ФК «Инкомфинанс»

ООО «Консалт Солюшенс»

ФК «Лаборатория денег»

ООО «Факторинг Финанс».

В то же время эти финкомпании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности.

У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что они не планировали вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, вступивших в силу с 1 мая 2020 года. Поэтому финкомпании добровольно отказались от лицензий на этот вид деятельности.

Напомним