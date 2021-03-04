Украинцы смогут возвращаться от годового к месячному газовому продукту

Премьер сообщил, что "при желании сыграть в лотерею с ценами на газ" будет возможность вернуться к фиксированной цене на месяц.

Украинцы смогут возвращаться от годового к месячному газовому продукту
Фото: kmu.gov.ua

Правительство сохранит возможность выбирать между годовым газовым продуктом, когда стоимость кубометра газа будет одинаковой в течение года, и месячным, который действует сейчас.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента LB.ua сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

"Монополизация рынков должна быть сбалансирована и преодолена. Вторая задача - не должно шоков, стрессов для населения. Где в Европе видано, что население каждый месяц анализирует, какой поставщик дает меньшую цену на газ, хватит ли зарплаты, чтобы рассчитаться за отопление в зимний период? Никто, и я так же не хочу каждый месяц иметь стресс от того, будет ли цена 12 гривен, 15 или 20 гривен и хватит ли мне зарплаты погасить счет на газ", - отметил он.

Шмыгаль пояснил, что годовой газовый продукт является рыночным, по форвардным контрактам поставщики видят, какой будет средняя цена на год. Это дает возможность "сглаживать" высокие пики цены зимой и выравнивать с более дешевым газом летом.

"При годовом продукте цена будет целый год одинакова, средняя цена. Это удобно для людей, потому что мы можем рассчитать на целый год, в том числе и на отопительный сезон, свои счета. Конечно, возможность переходить на месячный продукт будет сохранена, по желанию, если кто-то хочет сыграть в лотерею с ценами на газ - есть возможность перейти на месячный продукт. Но когда будет желание вернуться на годовой - сейчас разрабатывается модель, возвращаться ли на годовой продукт через 12 месяцев или в любое время, но с ценой, которая будет в тот момент, когда заходишь назад", - сообщил премьер.

Напомним, что в феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать газ дороже 6,99 грн за кубометр. В январе Денис Шмыгаль заявил, что правительство разработает годовой газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это защитит граждан от непредсказуемых ростов.

Он пояснил, что осенью прошлого года многие украинцы уже подписали годовые контракты на поставку газа по цене 4,70 грн за кубометр. Он добавил, что такой принцип действует в большинстве стран Европы, а люди могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц.

Правительство рассчитывает на запуск годового продукта со второго квартала 2021 года.

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