В Украине вырос сбор металлолома

В Украине вырос сбор металлолома

В течение первых двух месяцев 2021 объемы заготовки металлолома в Украине увеличились на 49,2% - всего было заготовлено около 639,2 тыс. тонн металлолома. Об этом сообщили в некоммерческом и не прибыльном объединении предприятий УАВтормет.

По словам объединения, такая тенденция обусловлена ??высокими ценами, которые наблюдались на рынке в течение января-февраля.

Поставки металлолома на украинские металлургические комбинаты в январе-феврале 2021 выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 45,7% и составили 578,6 тыс. тонн. Технологические запасами металлолома на предприятиях оцениваются не менее чем 250,0 тыс. тонн.

Экспорт металлолома в январе-феврале 2021 года составил 30,2 тыс. тонн, при этом рост поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 300%.

Импорт металлолома в этот же период составил 3,1 тыс. тонн, что значительно выше прошлогоднего показателя, когда было импортировано 1,6 тыс. тонн металлолома.

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 5175 о продлении экспортной пошлины на металлолом в размере 58 евро/тонну на пять лет.

По мнению президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, решение о продлении действия экспортной пошлины очень своевременное и важное для украинских металлургов.

Экспортная пошлина доказала свою эффективность с момента ее введения в 2016 году. Если в 2015 году физические объемы экспорта заготовленного в Украине металлолома составили 39,1% от его внутреннего потребления, то в январе-ноябре 2020 года он составил 1,27%. Пролонгация экспортной пошлины с 2016 года обеспечила темпы развития роста ВВП на 0,24%, позволила сохранить и создать 25 тысяч рабочих мест.

МинПром по материалам Металлургпром

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