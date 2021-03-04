В Британии решили чуть придушить крупный бизнес налогами

В Британии решили чуть придушить крупный бизнес налогами

Ставка корпоративного налога, уплачиваемого с прибыли компании, работающей в Великобритании, вырастет до 25% с 19%, начиная с 2023 года. Канцлер Риши Сунак заявил, что для бизнеса "справедливо и необходимо" внести свой вклад в восстановление экономики.

В противовес предлагается снизить налоги для малого предпринимательства и принять дополнительные налоговые льготы для стимулирования инвестиций.

"Правительство предоставляет бизнесу поддержку в размере более 100 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы преодолеть эту пандемию, поэтому справедливо и необходимо попросить их внести свой вклад в наше выздоровление", - сказал канцлер палате общин.

По словам Р.Сунака, правительство сохранит ставку 19% для фирм с прибылью менее 50 000 фунтов стерлингов, что означает, что около 70% британских компаний - 1,4 миллиона предприятий – не будут затронуты повышением налогов.

Крис Сэнджер, глава отдела налоговой политики в бухгалтерском гиганте EY, сказал, что рост налогов может стать самым крупным за историю Великобритании, сборы которых составят более 17 миллиардов фунтов стерлингов в год, что составляет почти 60% от общего увеличения налогов.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Украина нарастила закупки сжиженного газаУкраина нарастила закупки сжиженного газа
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Инициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокераИнициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокера
Кабмин хочет урегулировать работу фрилансеровКабмин хочет урегулировать работу фрилансеров
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за финансовых проблем Гупты в Британии могут потерять работу тысячи сталеваровИз-за финансовых проблем Гупты в Британии могут потерять работу тысячи сталеваров
Крупным инвесторам в Украине разрешили не платить налогиКрупным инвесторам в Украине разрешили не платить налоги
Приватбанк меняет тарифы для бизнеса. С 1 апреля пользователей по умолчанию переведут на «Бизнес Старт»Приватбанк меняет тарифы для бизнеса. С 1 апреля пользователей по умолчанию переведут на «Бизнес Старт»
Каннабис-компания при поддержке Бекхэма успешно вышла на IPO в Британии. Ее акции взлетели в 4 разаКаннабис-компания при поддержке Бекхэма успешно вышла на IPO в Британии. Ее акции взлетели в 4 раза
Ощадбанк переназначил Тютюна членом правления и оставил ответственным за розничный бизнесОщадбанк переназначил Тютюна членом правления и оставил ответственным за розничный бизнес
Государство увеличило помощь по кредитам для бизнеса до 400 тыс. евроГосударство увеличило помощь по кредитам для бизнеса до 400 тыс. евро
На базе Киевского бронетанкового завода решили создать индустриальный паркНа базе Киевского бронетанкового завода решили создать индустриальный парк
Налоговая в 5 раз чаще начала штрафовать предпринимателей при работе с РРО. Что нарушает бизнесНалоговая в 5 раз чаще начала штрафовать предпринимателей при работе с РРО. Что нарушает бизнес
Бизнес обеспокоен возможными злоупотреблениями при проверках в период карантинаБизнес обеспокоен возможными злоупотреблениями при проверках в период карантина
Норвежские нефтяники чуть не остановили добычу нефти в странеНорвежские нефтяники чуть не остановили добычу нефти в стране
Последние новости
Подгружаем последние новости