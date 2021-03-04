Два незаконно отчужденных общежития НАУ вернули в государственную собственность

В 2015 году их с помощью поддельных документов перевели в коммерческую структуру.

Два незаконно отчужденных общежития НАУ вернули в государственную собственность
Фото: Київська міська прокуратура Facebook

Два незаконно отчужденных общежития Национального авиационного университета (Киев) вернули в государственную собственность. Пять лет назад их с баланса вуза перевели в частную собственность.

На странице Киевской городской прокуратуры в Facebook сообщили, что помещение двух общежитий по ул. Ветряные Горы площадью более 2000 кв. м и стоимостью более 24 млн гривен выбыли в собственность коммерческой структуры на основании ряда поддельных и неправомерных документов и договоров.

В декабре 2016 года прокуратура обратилась с иском в суд об истребовании общежитий государством.

"Подольским районным судом города Киева 30.11.2017 года и апелляционным судом города Киева 21.03.2018 года в удовлетворении иска прокурора отказано. Не соглашаясь с указанными судебными решениями, прокуратура обжаловала их в Верховном Суде. Суд кассационной инстанции, поддержав позицию столичной прокуратуры, отменил решение апелляционного суда города Киева и направил дело на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции, отметив, что прокурор избрал верный способ защиты интересов государства", - говорится в сообщении.

2 марта Киевский апелляционный суд удовлетворил иск прокурора, поэтому указанные объекты недвижимости истребованы в государственную собственность в пользу Министерства образования и науки Украины.

Напомним, что эти здания площадью 964,9 м? и 1076,96 м? до 2015 года находились в сфере управления Министерства образования и науки Украины и были закреплены за Национальным авиационным университетом. В 2015 году общежития незаконно вывели из государственного владения и перепродали частному лицу.

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