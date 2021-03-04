В 2020 году перевозка грузов по украинским рекам снизилась на 13,3%

В 2020 году перевозка грузов по украинским рекам снизилась на 13,3%

Грузовые перевозки по рекам Украины уменьшились в 2020 году на 13,3%. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".

В прошлом году они составили 15,8 млн тонн, хотя в 2019-м достигали 18,2 млн тонн. В частности По Днепру прошлого года прошло 11,2 млн тонн продукции, Дуная – 4,1 млнтонн, а Южному Бугу – 0,5 млн тонн.

В основном по рекам транспортировали уголь, стройматериалы, зерновые, металлопродукцию и руду.

"В значительной степени на результаты повлияло сокращение перевозок зерновых на судоходных реках. Среди прочего, это обусловлено снижением объемов урожая в Украине из-за погодных условий", - отметил исполнительный директор Ассоциации "Реки Украины" Дмитрий Козаченко.



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