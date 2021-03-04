По данным Argus, британская металлургическая компания Liberty Steel прервала переговоры о приобретении венгерского меткомбината Dunaferr, хотя после проведения изучения финансового положения предприятия (due dilligence) дала ему высокую оценку.



Британское издание Financial Times указывает, что возможной причиной выхода Liberty из переговоров с венгерским правительством, стартовавших в конце января, могли стать проблемы у компании Greensill Capital, которая финансирует проекты Liberty.



Ранее британская компания отказалась от приобретения металлургического подразделения германской корпорации ThyssenKrupp. Впрочем, диверсифицированная промышленная группа GFG Alliance, в состав которой входит Liberty, отрицает наличие каких-либо финансовых трудностей. Однако некоторые поставщики сырья, как сообщает Argus, стали отправлять ей свою продукцию только по предоплате.



Меткомбинат Dunaferr, построенный в 1954 г., ранее принадлежал украинской группе "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). Его производственная мощность составляет около 1,7 млн т стали в год. Комбинат выпускает широкий сортамент листового проката, а также сварные трубы.



