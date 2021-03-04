СБУ разоблачила схему продажи частным компаниям некачественных запчастей для вагонов

Эксплуатация подвижного состава с такими деталями могла привести к возникновению чрезвычайных событий.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную схему установки на грузовые вагоны частных железнодорожных компаний контрафактных и похищенных из подвижного состава Укрзализныци запасных частей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Эксплуатация подвижного состава с такими деталями могла привести к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах железнодорожной отрасли.

"Оперативники спецслужбы установили, что одна из коммерческих структур наладила производство и реализацию широкого спектра запчастей ненадлежащего качества и неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели следственные действия по месту подпольного производства и хранения запчастей. Во время обысков обнаружено и изъято оборудование для подделки деталей, фальсифицированная продукция почти на 2 млн грн.

Фото: ssu.gov.ua

"В рамках досудебного расследования СБ Украины инициировала ряд экспертиз. Они подтвердили фальсификацию идентификационных признаков запасных частей, а также установили их предварительную эксплуатацию на грузовых вагонах Укрзализныци. Сейчас на проявленную некачественную продукцию наложен арест", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Полтавской области схему присвоения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов критической инфраструктуры региона, в том числе аэропорта "Полтава".

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