В Ощадбанке новый член правления
Членом правления Ощадбанка по решению наблюдательного совета банка стала Ольга Байцар, которая будет отвечать за микро-, малый и средний бизнес. Об этом говорится в пресс-релизе, присланном банком.
Решение принял наблюдательный совет Ощадбанка по результатам открытого конкурса 2 марта 2021 года. Контракт рассчитан на 5 лет.
Что известно о Байцар
Карьера Ольги Байцар началась в Донецком отделении Проминвестбанка. Впоследствии она работала в ПУМБе и Райффайзенбанке Украина. В течение 12 лет Ольга занимала руководящие должности в ОТП банке, в частности была директором департамента корпоративных продуктов и сервисов.
Последние два с половиной года Ольга Байцар занимала должность заместителя председателя правления — члена правления Аккордбанка, где отвечала за развитие направлений корпоративного, малого и среднего бизнеса.
Ольга Байцар имеет профильное высшее образование — окончила Донецкий государственный университет экономики и финансов. Общий стаж работы в банковской сфере — 25 лет.
Кстати говоря
В должность Ольга Байцар заступит 23 марта 2021 года.
Полномочия заместителя председателя правления Андрея Стецевича прекращаются с 22 марта 2021 года.