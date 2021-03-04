В Ощадбанке новый член правления

Членом правления Ощадбанка по решению наблюдательного совета банка стала Ольга Байцар, которая будет отвечать за микро-, малый и средний бизнес. Об этом говорится в пресс-релизе, присланном банком.

Фото: liga.net

Решение принял наблюдательный совет Ощадбанка по результатам открытого конкурса 2 марта 2021 года. Контракт рассчитан на 5 лет.

Что известно о Байцар

Карьера Ольги Байцар началась в Донецком отделении Проминвестбанка. Впоследствии она работала в ПУМБе и Райффайзенбанке Украина. В течение 12 лет Ольга занимала руководящие должности в ОТП банке, в частности была директором департамента корпоративных продуктов и сервисов.

Последние два с половиной года Ольга Байцар занимала должность заместителя председателя правления — члена правления Аккордбанка, где отвечала за развитие направлений корпоративного, малого и среднего бизнеса.

Ольга Байцар имеет профильное высшее образование — окончила Донецкий государственный университет экономики и финансов. Общий стаж работы в банковской сфере — 25 лет.

Кстати говоря

В должность Ольга Байцар заступит 23 марта 2021 года.

Полномочия заместителя председателя правления Андрея Стецевича прекращаются с 22 марта 2021 года.