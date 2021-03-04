Горнодобытчики Украины выступили против закона о недрах

Горнодобытчики Украины выступили против закона о недрах

Недропользователи могут понести дополнительные финансовые расходы, которые могли бы направить на модернизацию оборудования или на выполнение условий европейского "Зеленого соглашения".

Ассоциация добывающей промышленности Украины заявила об угрожающей для бизнеса норме в законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде. Речь идет о проекте Закона №4187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования".

По словам Ассоциации, предложенный депутатами документ может узаконить финансовые нагрузки на бизнес и дискриминирует права компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых.

В частности, отдельной нормой законопроекта определяется, что компании, которые хотят продлить действие лицензии на добычу, должны уплатить за нее дополнительно 20% от той суммы, которую они уже заплатили при покупке спецразрешения. То есть, складывается такая ситуация, когда инвесторы сначала покупают полное право на добычу всех запасов полезных ископаемых, находящихся на конкретном участке недр, через некоторое время рискуют потерять это право, если не заплатят за него повторно.

"Это не выглядит справедливым, что недропользователь, получая разрешение честно уплатил сбор за все 100% запасов ископаемых, которыми он планировал пользоваться, снова вынужден тратить средства повторно. Особенно, это недопустимо сейчас, когда все спецразрешения покупаются на публичных аукционах, а их стоимость возрастает в десятки раз от первоначальной. Это дополнительные финансовые расходы, которые компании могли бы направить на модернизацию оборудования или на выполнение условий Соглашения Green Deal", - заявила исполнительный директор Ассоциации Ксения Оринчак.

Появление данной нормы в законопроекте выглядит попыткой вынести на высший юридический уровень положения Постановления Правительства № 615 при котором в течение 15 лет государство насчитывала отдельным недропользователям плату за продление лицензий. Кроме того, что этот сбор долгие годы начислялся безосновательно, несмотря на противоречие с другим Законом "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности", так еще и применялся выборочно - ко всем добывающих компаний, кроме тех, которые касаются нефти и газа.

"Призываем народных депутатов обратить внимание на предостережения бизнес-ассоциации и исключить данную норму из текста законопроекта, который в целом является важным и привносит много положительных изменений, которые нужны добывающей отрасли", - резюмировали в Ассоциации.

МинПром


МинПром по материалам Металлургпром

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