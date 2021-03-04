Украинский стартап Watched привлек $450 тысяч инвестиций

Watched, украинская платформа, которая с помощью искусственного интеллекта оценивает эффективность видеоконтента, привлекла $450 000.

Фото: rbc.ua

Watched, украинская платформа, которая с помощью искусственного интеллекта оценивает эффективность видеоконтента, привлекла $450. Инвестором стал венчурный фонд QPDigital. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на сообщение компании.

Что известно

По словам CEO компании Watched Алексея Шалденко, деньги будут инвестированы в масштабирование продаж, маркетинг, расширение команды.

Сейчас в Watched работает семь сотрудников и четыре советника. Однако штат планируют расширить до 14 специалистов.

Ранее Watched получила около $100?000 ангельских инвестиций для разработки технологии.

Что такое Watched

Компанию Watched основали Алексей Шалденко и Артем Мельниченко в январе 2019 года. За это время их команда создала и провела валидацию технологии распознавания и стала партнером AWS и NVIDIA.

Используя машинное обучение, Watched оценивает эффективность видеоконтента, анализируя реакцию зрителя. Это должно помочь компаниям систематизировать уровень эмоционального привлечения и внимания аудитории для дальнейшего принятия решения о продукции.

QPDigital

QPDigital — украинский венчурный фонд, который запущен в 2020 году инвестиционной компанией Quarter Partners девелопера Андрея Иванова. Фонд объемом $ 100 млн создан для поддержки стартапов в области технологий, в частности разработок игр, блокчейна, IT-логистики и medtech.

С момента запуска фонд инвестировал в такие компании, как Watched, Doc.UA, WareTeka, ABM Cloud, Racoon. Recovery, Datriсs.